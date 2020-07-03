Eşinin diğer sürprizini sosyal medya hesabından yayınlayan Kardashian ise, "Eve geldim ve banyomun tamamı büyülü bir orman gibi dekore edilmişti. Çok güzel, görsel olarak çok hoş ve kocamdan tatlı bir hareket" ifadelerini kullandı.

Videoda, Kim Kardashian'ın banyosu yapraklı bitkilerle dolu bir halde, taş küvetini çevreleyen pembe ve mor tonlarında çiçekli çalılarla birlikte görülüyor.