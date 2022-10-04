Kim Kardashian'a 1,26 milyon dolarlık ceza

SEC'ten yapılan açıklamada, Kardashian'ın EthereumMax tarafından sunulan ve satılan kripto varlığın tanıtımı için ücret aldığını açıklamadan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu kaydedildi.
Kardashian'ın yasa dışı şekilde kripto varlığı tanıttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna gittiği belirtilen açıklamada, 1,26 milyon dolarlık cezayı ödemeyi ve komisyonun devam eden soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiği aktarıldı.
Açıklamada, Kardashian'ın Instagram hesabından EthereumMax tarafından sunulan kripto varlıklar hakkında bir paylaşımda bulunması için kendisine 250 bin dolar ödendiğini açıklamadığının tespit edildiği bildirildi.
Kardashian'ın paylaşımının, potansiyel yatırımcıların EMAX tokenleri almalarına yönelik talimatları içeren EthereumMax web sitesi bağlantısını içerdiği belirtilen açıklamada, Kardashian'ın federal menkul kıymetler yasalarının ilgili hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gary Gensler, "Bu dava, ünlülerin veya influencerların kripto varlıklar da dahil olmak üzere yatırım fırsatlarını desteklediğinde, bu yatırım ürünlerinin tüm yatırımcılar için doğru olduğu anlamına gelmediğini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gensler, yatırımcıları kendi finansal hedefleri ışığında bir yatırımın potansiyel risklerini ve fırsatlarını değerlendirmeye teşvik ettiklerini vurguladı.
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