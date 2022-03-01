95 milyon dolarlık özel jet

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Reality show yıldızı Kim Kardashian, lüks yaşantısıyla adından söz ettiremeye devam ediyor. Kardashian, bu kez ailesiyle birlikte rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmek için özel jet satın aldı.

Özel jete 95 milyon dolar ödeme yapan 41 yaşındaki ünlü yıldız, uçağı kişisel ihtiyaçlarına ve tarzına uyacak şekilde sıfırdan dekore etti.

Kim Kardashian, ayrıca uçaktaki misafirlerine kendilerini olabildiğince rahat hissetmeleri için bir çift terlik ve pijama hediye ediyor.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan ve geçtiğimiz yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian'ın boşanma davası devam ediyor.

14 ŞUBAT'TA KAMYON DOLUSU GÜL!

Ancak ünlü rapçi, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

"AİLEM İÇİN ÇILGINA DÖNMÜŞ DURUMDAYIM"

Kısa bir süre önce adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan West, gönderisinde, "Bizim ilişimiz kamuya mal oldu çünkü biz tanınan insanlarız. Bazı insanlar benim çılgın olduğumu düşünebilir ama aşık olmak, çılgın olmak demektir ve ben ailem için çılgına dönmüş durumdayım." ifadelerine yer vermişti.

"KORKUYORUM"

Ayrıca Pete Davidson ile aşk yaşayan Kardashian'ın, West'in paylaşımlarının ardından tedirgin olduğu öğrenilmişti. İddialara göre; Kim Kardashian, Kanye West'e bu konuda bir mesaj göndermişti. Rapçi, o mesajları da sosyal medyadan yayınlamıştı.

Paylaşılan görüntüde Kardashian'dan geldiği iddia edilen mesajda, Kanye West'in bu açıklamaları yüzünden Davidson'ın fiziksel bir zarar göreceğinden korktuğu ifadeleri yer almıştı.

Kim Kardashian, West'e, "Tehlikeli ve korkutucu bir atmosfer yaratıyorsun ve birisi Pete'e zarar verirse bu senin suçun olacak." diye yazmıştı.

"KİMSE ONA BİR ŞEY YAPMASIN!"

West de ünlü isme, "Seni ve ailemi korumak için her şeyi yapacağım. Seni dinledim ve herkese Davidson'a fiziksel bir zarar vermemelerini söyledim." yanıtını vermişti.

Rapçi, bu mesajları yayınlamasının ardından, "Eşimin isteği üzerine kimse Pete'e bir şey yapmasın. Bu durumun üstesinden kendi başıma geleceğim." ifadelerini de yayınlamıştı.

"AŞK BİTTİ, ARKADAŞ KALMAYA KARAR VERDİLER"

Kanye West'in bu hareketleri bir süredir birlikte olduğu Julia Fox ile yollarına ayırmasına da neden olmuştu. Fox'un geçtiğimiz günlerde Los Angeles'tan New York'a dönerken ağladığının görüldüğü öne sürülmüştü.

People Dergisi'ne konuyla alakalı konuşan bir kaynak, "Kanye ve Julia ayrıldı. Ancak arkadaş kalmaya karar verdiler." açıklamasını yapmıştı.