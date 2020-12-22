"ÇOK ZOR BİR YILDI"

Kim Kardashian, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Selam arkadaşlar, yılın en mükemmel zamanı... Biliyorum 2020 çok zordu ve insanlar mücadele ediyor; kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor. 1000 kişiye 500 dolar göndererek sevgiyi yaymak istiyorum.