"GÜZEL BİR YÜZDEN DAHA FAZLASIYIM"

Öte yandan Saturday Night Live'da sunuculuk yapan Kim Kardashian, komedi programında; estetik ameliyat, seks kasedi ve Kanye West ile boşanması gibi dikkat çekici konularda esprili yorumlarda bulunmuştu.

Kardashian, "Size güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğumu göstermek için bu gece burada olmaktan heyecan duyuyorum ve iyi saç, harika makyaj, harika göğüsler ve mükemmel bir popo..." ifadelerini kullanmıştı.

Kim Kardashian, daha sonra, "Temelde, kız kardeşlerimin plastik cerrahlarına gösterdiği referans fotoğraftan çok daha fazlasıyım!" şeklinde espri yapmıştı.