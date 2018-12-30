Kim Jong Un'dan Güney Kore'ye mektup!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'e bir mektup yolladı.

Reuters'ta yer alan habere göre Kim Jong Un mektupta, gelecek yıl Kore yarım adasında barış ve refahın arttırılması için Moon'la daha sık görüşmeyi istedi.

Kim ayrıca geçen yıl Seul'e gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin iptal olmasından dolayı üzgün olduğunu ve gelecekte mutlaka Güney Kore'nin başkentini ziyaret etmek istediğini belirtti.

Kim Jong Un ile Güney Kore lideri Moon Jaen In'in görüşmesi 2018'in en çarpıcı olaylarından biri olmuştu. İki lider, iki ülke arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelmiş, görüşmeyle birlikte Kore yarım adasında barış umutları artmıştı.