Kim Jong Un: ABD-Japonya-Güney Kore ittifakı güvenlik açısından sorun | Dış Haberler

Kim Jong Un: ABD-Japonya-Güney Kore ittifakı güvenlik açısından sorun | Dış Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Pasifik'te artan iş birliklerine ve Rusya ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Güney Kore-Japonya üçlü iş birliğinin Kuzey Kore'nin güvenliği açısından sorun yarattığını belirten Kim Jong un, Rusya'nın kendini savunmasını desteklediklerini ifade etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de son yayınladığı videoda Kuzey Kore - Rusya iş birliğinin devam edeceğini işaret etmişti.