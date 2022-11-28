Kuzey Kore'nin yeni lideri o mu olacak?

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kim'in ikinci çocuğu olduğu tahmin edilen Ju Ae'nin henüz 10 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Ancak Kim Jong-un'un ikinci kez füze denemesine kendisine eşlik için Ju Ae'yi tercih etmesi, onun yeni lider olduğu anlamına gelebilir.

LİDERLİK BABADAN KIZA GEÇEBİLİR Görsel: Associated Press Zira Kim'in 10 günden kısa bir sürede ikinci kez kızıyla görüntülenmesi uluslararası basında da, 'ülkede liderliğin babadan kızına geçebileceği' şeklinde yorumlandı. Devlet medyasında yayınlanan fotoğraflar, kızını uzun, siyah bir paltoyla babasının kolunu tutarken ve bir fotoğraf için beraber poz verirken gösterdi. Bununla beraber Kuzey Kore devlet ajansı KCNA de, onu Kim'in 'en sevilen' ve 'kıymetli' çocuğu olarak tanımladı. Bu, ülke medyasına göre 19 Kasım'daki "Kim'in sevgili çocuğu" tanımından daha onurlu bir unvan olarak görülüyor.

NEDEN İKİNCİ ÇOCUĞUNU ÖN PLANA ÇIKARIYOR? Görsel: Associated Press Peki Kim neden ikinci çocuğunu ön plana çıkarıyor? Kuzey Kore hakkında eski bir üst düzey hükümet yetkilisi, Kim'in bu olaylara neden oğlunu değil de kızını getirdiğinin sorulması gerektiğine işaret etti. Yetkili, bunun, belirli siyasi amaçları yerine getirirken spekülasyonları engellemeyi amaçlayan bir 'güvenlik mekanizması' olduğunu iddia etti. G7 ÜLKELERİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU Görsel: Associated Press Kuzey Kore, 18 Kasım'da kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'yi "gereksiz provokasyonları terk etmeye, ciddi ve sürdürülebilir diplomasiye geri dönmeye" çağırmıştı. G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Kasım'da Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına tepki olarak BM Güvenlik Konseyinden güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan ortak bildiri yayımlamıştı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.