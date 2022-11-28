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Haberler Dünya Kim'in kızı Kuzey Kore'nin yeni lideri mi olacak? - Haberler

Kim'in kızı Kuzey Kore'nin bir sonraki lideri mi olacak?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni füze denemesine ikinci kez kızı ile birlikte katıldı. Henüz 10 yaşında olan kızını ikinci kez ortaya çıkarması, Kim'den sonraki liderin kız kardeşi değil kızı olduğu spekülasyonlarını artırdı.

Giriş: 28.11.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kim'in kızı Kuzey Kore'nin yeni lideri mi olacak? - Haberler
Kuzey Kore'nin yeni lideri o mu olacak?
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Kim'in ikinci çocuğu olduğu tahmin edilen Ju Ae'nin henüz 10 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Ancak Kim Jong-un'un ikinci kez füze denemesine kendisine eşlik için Ju Ae'yi tercih etmesi, onun yeni lider olduğu anlamına gelebilir.

LİDERLİK BABADAN KIZA GEÇEBİLİR

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Zira Kim'in 10 günden kısa bir sürede ikinci kez kızıyla görüntülenmesi uluslararası basında da, 'ülkede liderliğin babadan kızına geçebileceği' şeklinde yorumlandı.

Devlet medyasında yayınlanan fotoğraflar, kızını uzun, siyah bir paltoyla babasının kolunu tutarken ve bir fotoğraf için beraber poz verirken gösterdi. Bununla beraber Kuzey Kore devlet ajansı KCNA de, onu Kim'in 'en sevilen' ve 'kıymetli' çocuğu olarak tanımladı. Bu, ülke medyasına göre 19 Kasım'daki "Kim'in sevgili çocuğu" tanımından daha onurlu bir unvan olarak görülüyor.

NEDEN İKİNCİ ÇOCUĞUNU ÖN PLANA ÇIKARIYOR?

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Peki Kim neden ikinci çocuğunu ön plana çıkarıyor? Kuzey Kore hakkında eski bir üst düzey hükümet yetkilisi, Kim'in bu olaylara neden oğlunu değil de kızını getirdiğinin sorulması gerektiğine işaret etti.

Yetkili, bunun, belirli siyasi amaçları yerine getirirken spekülasyonları engellemeyi amaçlayan bir 'güvenlik mekanizması' olduğunu iddia etti.

G7 ÜLKELERİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Kuzey Kore, 18 Kasım'da kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'yi "gereksiz provokasyonları terk etmeye, ciddi ve sürdürülebilir diplomasiye geri dönmeye" çağırmıştı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Kasım'da Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına tepki olarak BM Güvenlik Konseyinden güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan ortak bildiri yayımlamıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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