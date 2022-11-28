Kuzey Kore'nin yeni lideri o mu olacak?

Yetkili, bunun, belirli siyasi amaçları yerine getirirken spekülasyonları engellemeyi amaçlayan bir 'güvenlik mekanizması' olduğunu iddia etti.
G7 ÜLKELERİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Kuzey Kore, 18 Kasım'da kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'yi "gereksiz provokasyonları terk etmeye, ciddi ve sürdürülebilir diplomasiye geri dönmeye" çağırmıştı.
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Kasım'da Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına tepki olarak BM Güvenlik Konseyinden güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan ortak bildiri yayımlamıştı.
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