Kilosu yüzünden yataktan kalkamadığı için ona çocukları bakıyor

Milla üç yaşındayken insanlar ona 'şişman' demeye başladı ve bu hayatı boyunca devam etti. Lise çağlarında kilosunun en üst seviyesine ulaşmıştı.

"Bir milyon yıl geçse hayatımın bu şekilde olacağını düşünmezdim" diyen Milla şu anda 700 lb yani neredeyse 318 kilo ve kendi başına hareket etme yetenğini kaybetmiş durumda.