Kilosu yüzünden hareket bile edemiyordu! Kilo vererek kendini yeniden keşfeden Casey King ile tanışın

Annesi, bir işi olmadan evde yaşayamayacağını söylediğinde babasının evine taşınmak zorunda kaldı. Casey, babasının onu mutlu etmek için ona yemek aldığını ve beraber 'krallar gibi yemek yediklerini' anlatıyor.

Casey'in babası ise röportajında, tüm bunları oğlunu mutlu etmek için yaptığını ama zamanla Casey'nin yemek bağımlısı haline geldiğini söylüyor.