20 yaşındaki model "Sekiz yıl boyunca, yüzlerce seçmeye katıldım ancak sadece bir tane iş bulabildim. Bu durumun her zaman beden ölçümle alakalı olduğuna ikna oldum. Tabii ki oyuncu seçmelerinde 'çok şişmansın' lafı asla söylenmez ancak 'birkaç santim incelmelisin' gibi imalarda bulunulur" dedi.