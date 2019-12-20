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İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) internet sitesinde yer alan habere göre, 50 yaş ve üzerinde 180 binden fazla kadından alınan sağlık verilerini değerlendiren araştırmacılar, kilo veren ve yaklaşık 10 yıl boyunca bu kiloyu koruyan kadınlarda meme kanseri görülme olasılığının, kilosu değişmeyen kadınlara göre daha düşük olabileceğini ortaya koydu.
AA'nın haberine göre; Meme kanserine yakalanma riskinin en fazla, kilo vermeden önce aşırı kilolu ya da obez olan 50 yaş ve üstü kadınlarda düştüğü görülen çalışmada, daha çok kilo kaybı, meme kanserine yakalanma olasılığında daha büyük azalmayla ilişkilendirildi.
KİLOSU DEĞİŞMEYEN KADINLARDA RİSK DAHA FAZLA
Çalışmaya göre, katılımcılar arasından 2 ila 4,5 kilo veren kadınlarda meme kanserine yakalanma riski yüzde 13 azalırken, bu risk, 4,5 ila 9 kilo veren kadınlarda yüzde 16, 9 ve daha fazla kilo veren kadınlarda da yüzde 26 azaldı.
Bu yaşlarda kilo alan ya da verdiği kiloları geri alan kadınlarda ise meme kanseri görülme ihtimali, kilosu değişmeyen kadınlarla aynı kaldı.
Diğer yandan, 9 kilo veya daha fazla veren ancak bu kiloların sadece bir kısmını geri alan kadınlarda da kilosu değişmeyen kadınlara kıyasla meme kanseri riskinin yüzde 23 daha az olduğu görüldü.
ABD, Avustralya ve Japonya'dan 18 üniversite ve araştırma merkezinde görevli araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları, "Journal of the National Cancer Institute" dergisinde yayımlandı.
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