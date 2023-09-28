Kilo vermek için günlük ne kadar protein tüketmelisiniz?

Genel olarak bakıldığında, böbrekleri sağlıklı olan kişiler yüksek proteinli bir diyeti güvenle uygulayabilir ancak böbrek hastalığı olan kişiler için önerilmez. Protein alımı için bir üst sınır olmasa da araştırmalar, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1,66 grama kadar protein tüketebileceğinizi söylüyor.