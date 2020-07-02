Hata: Suyun önemini hafife almak

Doğrusu: Su vücudun büyük kısmını oluşturan,oksijenden sonraki en önemli bileşen. Vücutta her organın ve her sistemin suya ihtiyacı var. Çay, kahve ve bitki çayları gibi hiçbir içecek suyun yerine geçmiyor. Su içmediğinizde sindirim enzimleri ve bağırsaklar yavaşlıyor ve bunun sonucunda da kabızlık ile kilo vermede zorlanma, hatta kilo artışı görülebiliyor.

Kilonuzu 30 veya 35 ile çarptığınızda karşınıza çıkan değer, içmeniz gereken günlük su miktarı anlamına geliyor. Örneğin; 60 kiloysanız bu 60x30, yani en az 1.8 litre su içmeniz gerektiği anlamına geliyor.