Kilo vermeye çalışırken yaptığımız bazı hatalar var ki verdiğimiz kiloları fazlasıyla geri almamıza yol açmalarının yanı sıra sağlığımızı da ciddi boyutlarda tehdit edebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz kilo verirken dikkat etmemiz gereken 8 kuralı anlattı, önemli öneri ve uyarılarda bulundu.
Hata: Her gün tartılmak
Doğrusu: Diyete çok motive başlayarak her gün tartılmak ve her gün tartıda kilo kaybı görmeyi beklemek yapılan en yaygın hatalardan biri. Melike Şeyma Deniz, tartı odaklı yaşamanın yol açacağı sorunu ise şöyle açıklıyor: "Kilo vücutta sıvı dalgalanmalarından ve yemeklerin sindirilme durumundan etkileniyor. Kadınlarda hormonal değişiklikler de su tutulumuna neden olabiliyor.
Ayrıca diyetle birlikte ağır egzersizlere başlamak su tutulumu ve kas kazanımı gibi sonuçlara yol açabiliyor. Tüm bunlar nedeniyle tartıda aynı kiloda görünmemiz motivasyon kaybına ve diyeti bırakmaya neden olabiliyor. Haftada 1 kez veya 10 günde 1 kez, aç karnına çıplak veya hafif kıyafetlerle tartılmanız ise en doğru yöntemdir."
Hata: Tek tip beslenmeye yönelmek
Doğrusu: Hızlı kilo verme isteği tek tip beslenmeye yöneltebiliyor. Ancak bu diyetlerde genellikle ya sadece sebze, meyve grubu ya da sadece protein grubu yiyeceklerin tüketimi arttırılıyor ve diğer besin grupları beslenmeden tamamen çıkarılıyor.
"Bu diyetler sağlıklı kilo vermenin önündeki en büyük engeldir" uyarısında bulunan Deniz, bunun nedenini şöyle anlatıyor: "Örneğin sadece proteinle beslenmek böbreklerin yükünü arttırarak zarar verirken; sadece sebze, meyve ile beslenmek vücuda gerekli proteini almamak ve vücudu çalıştırmamak demek. Sağlıklı kilo vermenin ve sağlığın korunmasının yolu besin çeşitliliği sağlamaktan geçiyor."
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