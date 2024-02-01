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        Haberler Sağlık Kilo almak tarihe mi karışıyor?

        Kilo almak tarihe mi karışıyor?

        Yeni bir çalışma, tek bir genin kapatılmasıyla insanların kilo almadan istedikleri her şeyi yemelerine olanak sağlayabileceğini öne sürüyor. Gen üzerinde yapılacak çalışmalar obezite tedavisi için önemli

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 11:17 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:17
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        Kilo almak tarihe mi karışıyor?
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        Bilim insanlarına göre, tek bir genin kapatılması insanların kilo almadan istedikleri her şeyi yemelerine olanak sağlayabilir. ABD'deki California San Diego Üniversitesinden uzmanlar fareler üzerinde yaptıkları araştırmada yağ hücrelerinin enerji yakma yeteneğini kaybetmesinden tek bir genin sorumlu olduğunu keşfetti.

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        KEMİRGENLERİN AŞIRI KİLO ALMASI DURDURULDU

        Araştırmacılar yağ oranı yüksek bir diyetin farelerin yağ yakımına yardımcı olan güç merkezi olan mitokondri üzerindeki etkisini ölçtü. Diyeti yedikten sonra farelerin mitokondrileri daha küçük, daha az yakan etkisiz mitokondrilere bölündü. Bu işlem, birçok işlevi olan tek bir gen tarafından gerçekleştirildi. Bu gen, gen düzenleme yoluyla çıkarıldığında aynı yüksek yağlı diyeti yerken bile kemirgenlerin aşırı kilo almasını durdurdu.

        Araştırmacılara göre farelerde bu genden etkilenen proteinler obezite ve insülin direnciyle bağlantılı insan proteinlerine benziyor. Bu da benzer mekanizmaların insanlarda da rol oynayabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Uzmanlar yeni çalışmayla obezitenin tedavisini veya önlenmesini hedefliyor.

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