CEZA PAYLAŞMIŞTI "DURUMU KRİTİK"

Ünlü rapçi Ceza da geçtiğimiz günlerde, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.