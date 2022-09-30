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Killa Hakan'dan aylar sonra ilk mesaj! Ölümden dönmüştü.... - Magazin haberleri

Killa Hakan'dan aylar sonra ilk mesaj! Ölümden dönmüştü...

Geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanan ardından da yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan, yaşadığı zorlu günlerin ardından ilk kez konuştu. Ünlü rapçi, "Dünyayı bir anlık terk ettim ve Allah'a şükür geri döndüm. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. En önemlisi sağlık gerisi yalan." dedi.

30.09.2022 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkçe rap dünyasının popüler isimlerinden olan Killa Hakan'ın sağlık sorunlarıyla uğraştığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 49 yaşındaki şarkıcının durumu ağırlaşmış, virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çökmüştü.

  • "DURUMU KRİTİK"

    Ünlü rapçi Ceza da, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

  • Mart ayında hastaneye kaldırıldıktan sonra günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren rapçi, zorlu süreç sonrasında ilk kez açıklama yaptı.

  • "DÜNYAYI BİR ANLIK TERK ETTİM!"

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Killa Hakan, "Selamlar arkadaşlar. Baya oldu bir şey paylaşmadım. Çok kötü günler geçirdim. Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum bakalım nasıl olacak? Gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri. En önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam." dedi.

  • "İYİLEŞMEYE ÇALIŞIYORUM" DEMİŞTİ

    Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:

    Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…

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