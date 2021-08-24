İhtiyaç Haritası'na destek

'Kilit' adlı sinema filminden elde edilen gelirin bir bölümüyle İhtiyaç Haritası'nın 'Bir Destek Bir Yuva Kampanyası'na katkı sağlanacak
HABERTURK.COM
Polisiye gizem filmi 'Kilit'in, Akmerkez'de düzenlenen özel gösterimi, oyuncuların yanı sıra ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Özel gösterimde, büyük bir merakla beklenen filmi ilk izleyenler arasında İdil Fırat, Ömer Faruk Sorak, Aslı Perker, Tuna Kiremitçi, Betül Arım, Melissa Karagöz, Zeynep Özyağcılar, Ekin Mert Daymaz, Tuan Tunalı, Miro Gerede Erkaya, Gün Akıncı gibi isimler yer aldı.
Gösterim öncesinde filmin oyuncularından Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Alabora, Tuğçe Karabacak ve Gökhan Tevek ile yönetmen Adil Oğuz Valizade ve yapımcı Arif Valizade basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Alabora "Aşı olun!" mesajıyla hayatın normale dönmesinde aşılanmanın önemine dikkat çekti. Aynı sabah farklı koğuşlarda on mahkûmun birden ölü bulunduğu bir cezaevinde yaşananların izini süren polislerin sürükleyici hikâyesini konu alan film, izleyicilere adalet, iyilik, empati ve merhamet kavramlarını yeniden sorgulatıyor. "Kilit" filmi için sinemalarda satılacak her biletin belli bir oranı, İhtiyaç Haritası'nın Bir Destek Bir Yuva kampanyasına aktarılacak.
Mert Fırat'ın cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk'un ise bir istihbarat ajanını canlandırdığı filmde aynı zamanda usta oyuncu Mustafa Alabora ile birlikte Timur Acar, Asuman Dabak, Tuğçe Karabacak, Melik Akkaya, Aykut Taşkın, Gökhan Tevek ile Doğan Keçin rol alıyor. 'Kilit'in senaryosunda, çeşitli projelerde yönetmenlik, senaristlik ve prodüktörlük yapan Adil Oğuz Valizade ve Arif Valizade kardeşler ile başarılı polisiye roman yazarı Cenk Çalışır'ın imzası bulunuyor. Yönetmenliğini Adil Oğuz Valizade'nin, yapımcılığını ise Arif Valizade'nin üstlendiği "Kilit", Valizade kardeşlerin ilk uzun metrajlı film projesi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda film, 'Karanlık Şehir Hikâyeleri', adlı serinin de ilk filmi olarak gösterime 27 Ağustos'ta girecek.
Cezaevinde rutin sabah sayımını yapan Baş Gardiyan Hamza (Timur Acar) ve ekibi, girdikleri her koğuşta birer ikişer cesetle karşılaşır. Vücutlarında boğulma, yaralanma veya darp izi bulunmayan cesetler için koğuşlardaki diğer mahkumların da hiçbir açıklaması yoktur. Olayın aydınlatılması için İstihbarat teşkilatında görevli 'Selin Korkmaz' (Melisa Aslı Pamuk) ve Cinayet Büro'dan 'Başkomiser Erol Haktan' (Mert Fırat) görevlendirilir. Göreve başlayan ikili, ölümlerin ardındaki gizemleri çözmek için attıkları her adımda şoke edici gerçeklerle yüzleşirler.
KARANLIK ŞEHİR HİKÂYELERİ HAKKINDA Adil Oğuz Valizade ve Arif Valizade tarafından Ağustos 2016'da kurulan film ve yapım şirketi Dark Town Pictures, genç ve dinamik ekibi, yaratıcı üretimleriyle sektörde yenilikçi bir çizgi yakalamayı amaçlıyor. Sinemaya yeni bir soluk getirmeyi ve fark yaratmayı hedefleyen Dark Town Pictures, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek polisiye bir sinematik evrene imza atıyor. Son yıllarda süper kahraman filmleriyle seyircilerin aşina olduğu ve tüm dünyada ilgiyle takip edilen sinematik evren kavramı, "Karanlık Şehir Hikâyeleri" adlı film serisi ile Türkiye'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hepsi aynı evrende yaşayan renkli karakterlerle polisiye/suç/gizem türündeki hikâyelerin anlatılacağı "Karanlık Şehir Hikâyeleri", serinin ilk filmi "Kilit" ile 27 Ağustos 2021 Cuma günü sinemalarda!
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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