AA

Kilisli çiftçiler, daha fazla gelir sağlamaları için zahter ve lavanta gibi alternatif ürünlere yönlendiriliyor.

Tarımsal faaliyetlerde zeytin, üzüm, buğday, arpa, mısır ve biber ekim alanlarıyla ön plana çıkan Kilis'te, farklı ürünlerin de bölgede yetiştirilmesi amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu öncülüğünde alternatif ürün çalışmaları yürütülüyor.

Akademisyenlerce bölgede yetiştirilebilecek ürünlerin belirlenmesinin ardından bu bilgiler üreticilerle paylaşılıyor.

Bu kapsamda, iki çiftçi tarafından 20 dönümlük alanda alternatif ürün zahter (bir çeşit kekik) ile deneme amaçlı lavanta ekimi gerçekleştirildi. Tarlaya ekilen zahterin ilkbaharda hasat edilmesi planlanıyor. Hem baharat hem de sanayide kullanılan bu bitkinin ekilmesiyle çiftçinin daha fazla kazanç sağlaması hedefleniyor.

- "Gelir düzeyi yüksek alternatif bir ürünü kazandırmış oluyoruz"

Ziraat Fakültesi Dekanı ve Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çiftçileri bilinçlendirerek zahter ve lavanta gibi ürünleri Kilis tarımına kazandırdıklarını söyledi.

Bölge ikliminin tıbbi ve aromatik bitkiler için elverişli olduğunu anlatan Şekeroğlu, "Yörede daha çok zeytincilik, bağcılık ve Antep fıstığı üretimi yapılıyor ancak son yıllarda zeytin ve üzümde yaşanan fiyat istikrarsızlığından üreticiler, yeni ürünlere, alternatif ürünlere yönelmekte. Biz de bu kapsamda hangi tıbbi aromatik bitki yetiştirebiliriz diye araştırmalara başladık. Yaptığımız çalışmalarda ilk yıllarda lavanta bitkisi konusunda çiftçimizi bilinçlendirdik ve şu anda Kilis'te lavanta üretimi başladı." dedi.

Kilis'in dağlarında doğal olarak yetişen zahterin tarlada üretilmesi için ilk adımın atıldığını aktaran Şekeroğlu, 2 üretici tarafından ekilen zahterin ilkbaharda gerçekleştirilecek hasadını heyecanla beklediklerini söyledi.

Şekeroğlu, zahterin ekonomik olarak yüksek getirisinin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bölgenin bir ürünü var zahter, çay, baharat olarak tüketiliyor, aynı zamanda tomurcuk salamura zahter olarak da tüketiliyor. Zahterde özellikle ilkbahar döneminde çiçek tomurcukları toplanıyor ve kilogramı yaklaşık 15 ile 20 lira arasında satılıyor. Bir günde bir dönümlük alanda yaklaşık 100 kilogram tomurcuk toplanabiliyor. Bir dönüm alandan sezonluk yaklaşık 30 bin ile 40 bin lira gelir anlamına geliyor. Yörenin kendi ürünü olan zahter buranın doğal bitkisidir. Bölgenin iklim koşullarına adapte olduğu için biz bunu tarla üretimine kazandırıyoruz. Böylelikle bölgede gelir düzeyi yüksek alternatif bir ürünü kazandırmış oluyoruz."

Şekeroğlu, zahter fidesi ve tohumunu üretip çiftçilere destek vereceklerini dile getirerek, "İlkbahar itibarıyla hasada başlayacağız. Bundan sonra da zahter fidesi konusunda da çalışmalarımız olacak. Biz buradan hem zahter tohumu hem zahter fidesini üreterek diğer bölgelerde de çiftçilere fide ve tohum tedariki sağlayacağız. Bu da yöredeki üreticilere güzel bir gelir kaynağı olacak." diye konuştu.

- "Önümüzdeki sezon 60 dönüm arazimde ekmeyi düşünüyorum"

Çiftçi Ökkeş Özkan da Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneğinden destek alarak aromatik bitki yetiştiriciliğine karar verdiğini söyledi.

Kilis'te bağcılık ve zeytinciliğin yaygın olarak yapıldığına değinen Ökkeş, "İlimizde bağcılık ve zeytinciliğin verimi yüksek ama maddi olarak fazla bir gelir elde edemediğimiz için 10 dönüm arazimde zahter ve lavanta ektim. Yüksek bir verim bekliyorum. Önümüzdeki sezon 60 dönüm arazimde ekmeyi düşünüyorum. Özellikle kıraç toprakta daha çok verim verdiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.