KİLİS - Tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı

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GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve gümrük personeli, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.Yapılan aramada, aracın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket kaçak sigara bulundu.Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.