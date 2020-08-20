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Kilis'ten Azez’deki sağlık çalışanlarına "yardımseverlik" sürprizi

Kilis Kardelenler Akademi Derneği ve Kilis Kent Pastaneleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilan edilen "19 Ağustos Yardımseverlik Günü" nedeniyle Suriye'nin Azez ilçesinde görev yapan Türk ve Suriyeli sağlık personeline yaş pasta ikramında bulundu.

20.08.2020 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'ten Azez’deki sağlık çalışanlarına
AA

Kent Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Meral Dama AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi döneminde yorgun düşen sağlık çalışanlarının yüzlerini bir nebze olsa da güldürmek istediklerini söyledi.Dama, "Sınır tanımadık. Gönüllerini almak için Suriye’ye kadar geçtik." dedi.Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de "Onlara motivasyon amaçlı pasta ikramında bulunduk. Aslında çok büyük bir ikram değil. Daha fazla şey yapmak istiyoruz ama gücümüz buna yetti." diye konuştu.Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık da böyle bir motivasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Azez Vatan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yasin Alluş da "Türk halkına ve devletine ince düşünceleri için ve buradaki hastalara yardım ettikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Azez, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alıyor.

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