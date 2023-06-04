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Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Giriş: 04.06.2023 - 21:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA

M.Ç. yönetimindeki otomobil, B.Ö. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet ile Kilis-Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı yakınında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan aynı aileden M.Ö, S.Ö. ve E.Ö. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

Yol kaza nedeniyle bir süre kapalı kaldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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