Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir araçtan inerek başka bir araca binen 4 yabancı uyrukluyu tespit etti.

Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklular, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.

Diğer araçla kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.