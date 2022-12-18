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Kilis'te yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te park halinde ve seyir halinde olan iki tıra çarpan otomobil alev alarak kullanılmaz hale geldi. Otomobildeki üç kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Giriş: 18.12.2022 - 02:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'te yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA

Kilis'te seyir halindeki tıra ve park halindeki tırın dorsesine çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 ER 551 plakalı otomobil, Öncüpınar Gümrük Kapısı yolunda aynı istikamette ilerleyen A.A. idaresindeki 27 PT 629 plakalı tıra arkadan çarptı. Daha sonra otomobil, yolun kenarında park halindeki çimento yüklü 27 VD 452 plakalı tırın dorsesine çarparak alev aldı.

Otomobilde bulunan F.A, M.K. ve M.S. çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde ve park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar F.A, M.K. ve M.S'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çimento yüklü tırın dorsesinde maddi hasar oluştu.

Fotoğraf: İHA

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