Kilis'te yangın paniği

İHA

Edinilen bilgiye göre, Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmazı'nda bulunan Kilis Valiliği'nin bitişiğindeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine gönderildi.

Sokakların dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri, Valilik otoparkından yoğun bir şekilde yangına müdahale etti. İHA'nın haberine göre; 1 saat süren etkin müdahale sonucu yangın Kilis Valiliği ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan evde kimsenin ikamet etmediği öğrenildi.