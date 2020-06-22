Kilis'te uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu L.K. O.J. ve D.A.J'nin içerisinde bulunduğu aracı Oylum Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada 50 kilogram esrar ile 1900 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.