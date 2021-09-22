Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramada, bir ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.