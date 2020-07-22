Kilis'in Elbeyli ilçesinde 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan bir TIR'da şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölümlerinde 770 paket kaçak sigara bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.