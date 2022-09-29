Otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü

H.S. (17) yönetimindeki otomobil, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen A.B. ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.