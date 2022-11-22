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Kilis'te otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı

Kilis'te, park halindeki otomobilden 38 bin 900 dolar çalan ve polis tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Giriş: 22.11.2022 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'te otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı
Otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı
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DHA

DHA'nın haberine göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde park halindeki M.A.'ya ait otomobilde bulunan 38 bin 900 dolar çalındı.

Araç sahibinin ihbarıyla çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.Ö. olduğunu belirledi.

M.Ö., adresine düzenlenen operasyonla çaldığı 38 bin 900 dolar ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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