Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

H.T. yönetimindeki 27 FM 004 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep çevre yolunda, M.D'nin kullandığı 79 DK 279 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Bu sırada kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarpan otomobil devrildi.Sürücü H.T. ile yanında bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."