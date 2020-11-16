Kilis'te motosikletten düşen iki kişi traktörün altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilali Habeş Mahallesi'nde E.A'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletten düşen M.M.A. (11) ve H.A. (39),o sırada arkadan gelen M.Ç. idaresindeki 79 DF 711 plakalı traktörün altında kalarak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili sürücüler gözaltına alındı.