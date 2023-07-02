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Kilis'te mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

Kilis'te mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Giriş: 02.07.2023 - 20:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'te mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
AA

Atatürk Mahallesi'ndeki Resul Osman Mesire Alanı'nda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, AA muhabirine, yangının piknik ateşi sonucu çıktığını değerlendirdiklerini belirterek, "Mesiredeki 5 hektar alan yandı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Jandarma ekipleri, yangına neden olan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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