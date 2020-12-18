Kilis'te Kovid-19'u yenen 97 yaşındaki kadın taburcu edildi

AA

Kronik rahatsızlıkları dolayısıyla Kilis Devlet Hastanesine başvuran 97 yaşındaki Nazlı Taşdemir, yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.

Taşdemir, 9 günlük tedavisinin ardından hastalığı yenerek hastaneden taburcu edildi.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Kurtaran, gazetecilere, dünya genelinde etkisini süren Kovid-19'un genç, yaşlı demeden bütün insanlığı etkilediğini söyledi.

Taşdemir'i taburcu etmenin sevincini yaşadıklarını aktaran Kurtaran, "Bizim neslimizin gördüğü en büyük sağlık afetiyle karşı karşıyayız. Bazen emeğimizin karşılığını net olarak gördüğümüz yüz güldürücü iyileşmeler de oldu. Son olayda kayıtlara geçen yaşı 97 olup, bilinen yaşı yüzün 100'ün üzerinde tahmin ettiğimiz Nazlı teyzemizi de şifa ile bu süreçte taburcu etme imkanına eriştik. Şükürler olsun böyle insanların bu şekilde hızlı bir biçimde düzelmesi bizlere hekim, insan, sağlık camiası olarak inanılmaz tatmin ve motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kurtaran, Taşdemir'in ağır kronik hastalıklarına rağmen Kovid-19'u yendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sağ akciğerinde ciddi bir zatürre tutulumu vardı. İleri yaş olması nedeniyle böbrek yetmezliği vardı, bunların her biri başlı başına ileri yaş ve ek hastalıkları süreci zorlaştıracak, tedavimizi imkansızlaştıracak parametrelerdi ama Allah'a şükür hastanın da tabi burada en büyük motivasyonu direnci oldu. Hastanın kendi immün durumu, bağışıklık durumu buna müsait. Bizim de desteğimizle katkımızla doğru zamanda doğru yerde yan etki gözetilerek verilen tedavi ile hastalığı inşallah geride bıraktı. Bundan sonrasında kan sulandırıcı tedaviye devam edeceğiz, halihazırda 2 hafta sonra yeniden bir kontrol yapacağız. Yakın takibimizde kalacak bir hasta."

Nazlı Taşdemir'in kızı Ayfer Doğan da tedavisi tamamlanan annesinin sağlığına kavuşmasından ötürü mutlu olduklarını ifade ederek, "Yaşı dolayısıyla gelişen hastalık nedeniyle hastaneye getirdik. Sonra testi pozitif çıktı. 9 gün boyunca hastanede yattı." dedi.