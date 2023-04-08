Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Kilis'te kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı

Kilis'te 4 Nisan'da kaybolan kız çocuğunun su kuyusunda öldürülmüş olarak bulunduğu evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 08.04.2023 - 02:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'te kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğunun su kuyusunda öldürülmüş olarak bulunduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'in cesedinin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Uşak merkezli suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Uşak merkezli suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Balıkesir merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
Balıkesir merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
Otomobil ile vinç çarpıştı: 2 ölü
Otomobil ile vinç çarpıştı: 2 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.