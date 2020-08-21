Kilis'te kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve kayınvalidesi Altue el-Hassan'ı (68) öldürdüğünü itiraf eden damat M.E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Suriyeli Altue el-Hassan'ın bulunması için çalışma başlatan Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadının damadı M.E.A'yı gözaltına almıştı. Şüpheli, sorgusunda, kayınvalidesini öldürüp yaşadıkları apartmanın bodrum katına gömdüğünü ve üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. Ekiplerce söz konusu adreste 19 Ağustos'ta yapılan incelemede Suriyeli kadının cesedi bulunmuştu.