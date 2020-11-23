Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

"Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen tutuksuz sanık Cebrail Can K, 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmadı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının alınmadığı duruşma, 11 Ocak'a ertelendi ve sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına hükmedildi. Doktor Hacer D'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat (ortada),açıklamada bulundu.

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