Kilis'te iş yeri önünde, kaldırımda, kalabalık halde sandalyede oturmak yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Toplantıda, iş yeri önünde ve kaldırımda fiziki-sosyal mesafe kuralını ihlal eder şekilde sandalye, tabure kullanıp kalabalık halde oturmanın yasaklanmasına karar verildi.

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi.