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Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Giriş: 07.01.2023 - 01:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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AA

AA'nın haberine göre, 78 yaşındaki Abdulkadir Yüksel Kınacı yönetimindeki traktör, Murat Höyüğü Mahallesi Sinanlı mevkisinde zeytin bahçesinde sürüm yaparken kontrolden çıkarak devrildi.

Yakınları bir süre haber alamadıkları Kınacı'nın, aramak için gittikleri bahçede traktörün altında kaldığını gördü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kınacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kınacı'nın cansız bedeni, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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