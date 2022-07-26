Balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde balık tutmaya çalışırken çaya düşen muhtar boğuldu. Dutluca köyü yakınlarında Afrin Çayı'ında balık tutmaya çalışan Kaynaklı köyünün muhtarı Menderes Tokdemir (52), dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra Tokdemir, gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; bölgede arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, Tokdemir'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tokdemir'in cesedi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.