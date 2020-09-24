Kilis'te askeri araç devrildi, 5'i asker 16 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sınır hattında görev yapan askerler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren bir grup Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenleri Demirışık Hudut Karakolu'na götüren askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.