Kilis'te asırlık çınara Anneler Günü sürprizi

AA

Kaymakam Mahmut Şener, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Yıldız ile Yeniyapan köyünde yaşayan İslim Çağlı'yı evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Şener, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu belirtti.

Yaşlıların deneyimlerinden faydalanmak ve sorunlarıyla birebir ilgilenmenin herkesin öncelikli vazifesi olduğunu anlatan Şener, "Onların bizlere çocukluk dönemlerimizde verdikleri sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu bu dönemlerinde onlara iade etmeliyiz ve elimizden gelen her türlü kolaylığı göstermeliyiz. Kalan ömürlerini rahat bir şekilde geçirmelerini en iyi şekilde sağlamalıyız." dedi.

İslim Çağlı da karşısında elinde çiçeklerle kaymakam ve askerleri görünce çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir günde beni hatırladıkları için çok mutlu oldum. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun." diye konuştu.

Şener ve beraberindekiler, daha sora ilçede yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmek üzere köyden ayrıldı.

Öte yandan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Anneler Günü dolayısıyla kent merkezinde ziyaret ettikleri evlerde anne ve anne adaylarına çiçek verdi.

Kilis İl Özel İdaresi ekipleri de kent genelindeki şehit ve gazilerin eş ve annelerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.