Yurda yasa dışı yollarla giren 7 Suriyeli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Öncüpınar mahallelerinde yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

2 adreste yapılan aramalarda, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, geçişlerini organize ettiği iddia edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.