Kilis'te 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde (annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi),65 yaş ve üstündeki kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına karar verildi."