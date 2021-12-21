Yurda kaçak giren 16 yabancı uyruklu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında merkeze bağlı Çerçili köyünde 16 yabancı uyrukluyu tespit etti.

Yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri belirlenen yabancı uyruklular sınır dışı edildi.