Kilis'te 11 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, Suriyeli M.Ş.O'nun kullandığı araçta yakalanan Suriye vatandaşı Ş.E (39),K.H. (5),A.H. (2) ve M.A'nın (9) yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca, Suriyeli G.T'ye (34) ait ikametgahta bulunan Suriyeli N.E. (7),H.M. (12),M.A. (9),A.E. (8),H.Ş. (5),E.A. (44) ve A.M'nin (12) de yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yakalanan düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.