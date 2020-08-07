Kilis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.S. idaresindeki plakası açıklanmayan otomobil kent çıkışında durduruldu.

Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli M.S. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.