KİLİS - Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gümrük sahasına gelen tırda şüphe üzerine arama yaptı.İhracat beyannamesinde gübre yüklü olduğu bildirilen tırda ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit bulundu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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