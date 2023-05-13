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Kilis Seçim Sonuçları 2023: Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Kilis seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kilis seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek oy sayımının ardından Kilis seçim sonuçları da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor. Ülkenin her ilinde olduğu gibi Kilis'te de vatandaşlar oylarını ikametgahlarına göre belirlenen okullarda kullanacak. İşte, Kilis'te Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında canlı son durum...

Giriş: 13.05.2023 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için beklenen gün geldi. 81 ilde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların oy verme işleminin sona ermesinin ardından Kilis seçim sonuçları da açıklanacak.  Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarına çevrildi. Peki, Kilis'te kim önde ve partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Kilis seçim sonuçları...

  • KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Kilis Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kilis Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Kilis Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    KİLİS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KİLİS'TE KİM VE HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Kilis Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE KİLİS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KİLİS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Kilis 2023 Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 KİLİS MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 KİLİS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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