Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Kilis'te de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Kilisli vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Kilis iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 KİLİS RAMAZAN İMSAKİYESİ